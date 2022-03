For første gang i otte år er der ikke røde tal på bundlinjen.

Det kunne det danske møbel- og designhus Paustian præsentere fredag, skriver Finans.

Her kom det frem, at designhuset, der både har forretninger i København og Aarhus, har præsteret et overskud på 3,4 millioner kroner det seneste regnskabsår.

Overskuddet kommer blandt andet som følge af, at virksomheden har måttet sige farvel til en del medarbejdere. I 2015/16 havde Paustian 73 fuldtidsansatte, men nu er de 47 ansatte.

Desuden har der været en oprydning i gang i møbelselskabet, siden den aarhusianske erhvervsmand Franz Longhi kom til i 2017. Han købte sig først ind i selskabet, hvorefter han er blevet administrerende direktør.

Siden hans indtræden har han også lukket satsninger i Kina.

Og overskuddet falder på et tørt sted efter en lang periode med underskud.

I 2021 havde selskabet et underskud på 8,2 millioner kroner, og året før var det endnu værre med et underskud på næsten 20 millioner kroner. Det er det største underskud, selskabet har haft siden 2014, hvor de røde tal begyndte at vise sig i regnskaberne.