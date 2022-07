Lyt til artiklen

Kampen blandt udbringningstjenester som Wolt, Just Eat og Hungry spidser til.

Her kæmper de om at levere hurtigst og sikre, at danskerne vender tilbage til udbringningstjenesten næste gang aftensmaden skal på bordet.

Der er nu ingen tvivl om, hvem det går særligt godt for.

For ifølge et nyt regnskab fra Wolt, så har udbringningskæmpen næsten fordoblet sit overskud i Danmark i 2021. Det er først gang siden Wolt startede i Danmark i 2017. Det skriver Finans.

Selskabets danske del tjente 3,4 millioner kroner efter skat. Året inden lød overskuddet på 1,9 millioner kroner Samtidig voksede bruttofortjenesten fra knap 30 millioner kroner til næsten 60 millioner kroner i 2021.

»Det er det bedste resultat hidtil. Vi er tilfredse. Vi har fået skabt en størrelse, der giver mening, og derfor kan vi også generere et overskud. Vi nærmer os nogle stordriftsfordele, som er afgørende for at kunne udvikle forretningen,« fortæller direktør Søren Meier Svendsen til mediet.

Mens Wolt ikke kan få armene ned, så er situationen en helt anden for Just Eat.

For da de for nylig fremlagde deres regnskab måtte de for første gang i mange år sluge et underskud. Just Eat tabte 1,5 millioner kroner i 2021. Året inden lød overskuddet på knap 46 millioner kroner