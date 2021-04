Efter et år med et konstant fald i antallet af sommerhuse til salg er der sket en stigning op til påsken.

For første gang i et år er der flere sommerhuse til salg end måneden før.

Det er status ved indgangen til april, hvor der er 4234 sommerhuse til salg på landsplan.

Det er omkring 250 flere end for måned siden og svarer til en stigning på omtrent seks procent. Det viser en opgørelse fra Boligsiden.dk.

Stigningen i udbuddet hænger ifølge Boligsidens boligøkonom, Birgit Daetz, sammen med, at der op til påske er mange sommerhusejere, som forsøger at sælge.

- Typisk er det sådan, at der er meget gang i boligmarkedet her ved påsketid - især sommerhusmarkedet - og mange sætter til salg.

- Det er blevet forstærket det seneste år. Der er virkelig stor efterspørgsel på sommerhuse, og det er der mange sommerhusejere, som rykker på nu, siger Birgit Daetz.

Det seneste år med coronavirus, der har budt på to runder af nedlukninger og lange perioder med stramme rejserestriktioner, har sendt interessen for sommerhuse i vejret.

Selv om udbuddet er steget den seneste måned, er der sammenlignet med april sidste år kun halvt så mange sommerhuse til salg nu.

- Vi har under corona set en stor interesse for sommerhuse, fordi folk gerne vil have lidt mere luft.

- Samtidig har mange haft hjemmearbejdsdage og har måske fået øjnene op for, at man også kan arbejde hjemmefra i sommerhuset, siger Birgit Daetz.

For resten af boligmarkedet er der også offentliggjort nye udbudstal.

Der har den seneste måned været en stigning på 1,5 procent i antallet af lejligheder, så der er 5086 lejligheder med til salg-skilte.

Derudover er der 24.164 huse eller villaer til salg. Det fortsætter den seneste tendens på markedet.

- Nu ser vi en lille stigning i udbudte ejerlejligheder, mens faldet i udbuddet af huse foreløbig er bremset.

- Det sker i en periode, hvor salget af begge boligtyper har ligget på et stabilt, højt niveau, og ændringen skyldes derfor, at der kommer flere nye sælgere på banen, siger Birgit Daetz.

