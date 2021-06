Man skal mere end ti år tilbage for at finde noget lignende.

Normalt byder bundlinjen på sorte tal for et af Danmarks største og mest berømmde selskaber.

Men corona-året 2020 var decideret skidt for Ecco-koncernen, der har måttet indkassere et underskud på 174,4 millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

Og det er ganske uvant for den stenrige familie bag moderselskabet Ecco Holding.

De seneste ti år har det ene overskud efter det andet afløst hinanden.

For eksempel lød overkuddet i 2017 på svimlende 1,1 milliard kroner.

Og i 2019 – året inden corona for alvor lagde verden ned – lød overskuddet på 931 millioner kroner.

Men netop corona er den helt store synder for Ecco Holding, der ud over skodelen også står bag ejendomme, håndbold og diverse investeringer. Det forklares i regnskabet for 2020.

»Resultatet er som forventet og anses for tilfredsstillende i lyset af covid-19-pandemien. Resultatet i 2021 forventes fortsat påvirket negativt som følge af covid-19, der markant påvirker de selskaber, Ecco Holding har investeret i,« lyder det.

Der er dog også enkelte lyspunkter.

Det produkt, som Ecco-koncernen er bedst kendt for: sko, tegner sig nemlig for et overskud, selvom salget er faldet markant.

Alligevel ender det i et tab for den stenrige familie bag Ecco-koncernen.

Hanni Toosbuy Kasprzak, der står som ejer af Anpartsselskabet af 1. oktober 2011, som kontrollererer Ecco-koncernen, må også indkassere et tab i 2020.

Umiddelbart kommer det dog ikke til at betyde, at Hanni Toosbuy Kasprzak og hendes to børn kommer til at skulle købe den billige leverpostej, næste gang de skal handle ind.

Således tegner de sig for en formue på omkring 16 milliarder kroner.