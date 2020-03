For første gang siden 10. marts var antallet af nye ledige lørdag under normalt niveau, viser ledighedstal.

Lørdag var der for første gang i 18 dage færre nye ledige end normalt, viser Beskæftigelsesministeriets ledighedstal.

508 personer meldte sig lørdag som ledige. Et gennemsnit af samme ugedag i samme uge de seneste fem år viser, at det plejer at være 627 personer.

Det er første gang siden 10. marts, at antallet af nye ledige ligger lavere end normalen.

Med til historien hører, at weekenderne er de dage, hvor der generelt er færrest nye ledige i køen.

De seneste uger har antallet af ledige været langt over normalen, hvilket skal ses i lyset af den delvise nedlukning af samfundet på grund af coronavirusset.

Cheføkonom hos Dansk Erhverv Tore Stramer advarer derfor også imod, at man tolker for meget på lørdagens tal.

- Man skal naturligvis tolke de daglige tal med varsomhed - særligt her hen over weekenden. Men det står alligevel klart, at tilgangen af nyledige generelt er bremset op over de seneste dage, skriver han i en analyse.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) viser faldet lørdag, at regeringens tiltag - såsom en ordning med lønkompensation til virksomheder, der sender lønmodtagere hjem i stedet for at fyre dem - virker.

- Det er positivt og skyldes, at de politiske hjælpepakker har effekt, siger han i en skriftlig kommentar.

- Vi ved for eksempel, at mere end 10.000 virksomheder har søgt om lønkompensation til deres ansatte. Det betyder, at titusindvis af ansatte har undgået fyring eller hjemsendelse uden løn.

- Men regeringen afviser ikke at gøre mere. Derfor er vi hele tiden i tæt kontakt med lønmodtagere og arbejdsgivere.

Ifølge Tore Stramer kan selv en opbremsning ikke ændre på, at der ligger en stor opgave og venter med at få de nye ledige, der har meldt sig i marts, i arbejde igen.

- Der er i marts nu foreløbigt blevet tilmeldt godt 50.000 nyledige siden 9. marts. Det er godt 32.000 flere nye ledige end gennemsnittet for perioden 2015 til 2019, skriver han i sin analyse.

- Det er en meget voldsom stigning i ledigheden, der er uden fortilfælde i dansk økonomisk historie. Til sammenligning steg ledigheden efter finanskrisen med 57.000 personer i hele året 2009.

