I januar faldt udbuddet af huse yderligere. Ved udgangen af måneden var der 23.195 huse til salg.

Der bliver færre og færre huse at vælge imellem for interesserede boligkøbere.

Tal fra interesseorganisationen Finans Danmark viser, at der ved udgangen af januar var 23.195 huse at vælge imellem. Det er knap 9000 færre huse end et år tidligere og svarer til et fald på 5,6 procent på et år.

- Vi ser ofte, at der i januar står færre huse til salg end i december.

- Men i år er ændringen bemærkelsesværdig, og det er faktisk det største fald, vi har set i statistikkens historie, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Udviklingen i januar er langt fra enkeltstående.

Det seneste år har der været en tendens til et mindre udbud af huse med "til salg"-skilte. Helt præcist er der i løbet af de seneste 12 måneder blevet cirka 30 procent færre huse at vælge imellem.

Ifølge Ane Arnth Jensen skal det lave udbud ses i lyset af, at antallet af huse til salg nu er faldet ti måneder i træk.

Et sådant fald har man aldrig været vidne til herhjemme før, oplyser Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Og selv om januar faktisk bød på et overnormalt antal nye boligannoncer, så blev de revet væk i en sådan fart, at det samlede udbud alligevel er dykket.

- Faldet i udbuddet af boliger gælder samtlige boligtyper og i næsten alle landsdele, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

For det samlede boligmarked - det vil sige huse, lejligheder og sommerhuse - var der ved udgangen af januar 31.378 boliger til salg.

Det var ifølge cheføkonomen det laveste niveau siden 2006.

/ritzau/