De seneste 14 år har BonBon-Land givet underskud.

Og 2020 blev da heller ikke året, hvor den onde spiral blev brudt.

Ifølge sn.dk lyder forlystelsesparken i Holme-Olstrup på Sydsjælland sidste års underskud på 13,1 millioner kroner.

Årsagen til de røde tal skyldes blandt andet coronapandemien, der i den grad gjorde ondt på økonomien.

I 25 procent af BonBon-Lands 2020-sæson har parken nemlig været lukket, og det har påvirket deres salg af sæsonkort.

Men de røde tal skyldes altså ikke kun corona.

For de seneste otte år lyder det sammenlagte underskud på over 112 millioner kroner.

BonBon-Lands direktør Lars Fahlmann forklarer det med, at de har haft for få gæster:

»På den korte bane har vi åbenbart ikke genereret nok og har ikke evnet at kunne få nok gæster til, at det ser fornuftigt ud. Og så skal man også vide, at der kom en finanskrise efter 2006, da parken blev købt. Der er nogle ting, der spiller ind der, siger Lars Fahlmann til sn.dk.

Direktøren påpeger dog til sn.dk, at det kan se værre ud, end det er, da driften i BonBon-Land stadig er sund. Faktisk regner Fahlmann med, at parken vil se sorte tal om et par år.

BonBon-Land blev startet af BonBons stifter, Michael Spangsberg, i starten af 1990erne. Han solgte dog sin del til Parques Reunidos, en forlystelsesparkejer ejet af en kapitalfond i 2007.

Siden da har BonBon-Land været under kapitalfondsejerskab, for nuværende kapitalfonden Centaur, der ejer BonBon-Land via selskabet Centaur Holding Denmark, der igen er ejet af Centaur Nederland 2 B.V.

Michael Spangsberg har siden startet et succesfuldt flødebollefirma i eget navn.