For en række butikker har det enorm stor betydning for årets samlede omsætning, om danskerne svinger med dankortet i julemåneden, der nærmer sig

Størst betydning har julen dog for én slags butikker.

Hele 24 procent af legetøjsforretningernes omsætning for et helt år falder nemlig i måneden op til jul, skriver finans.dk.

Herefter kommer isenkræmmerne, smykkeforretningerne og boghandlerne, der alle har 19 procent af handlen i julemåneden.

Skal du bruge færre penge på julegaver i år, end du plejer?

»Det er ret vildt, hvor meget julehandlen betyder for nogle brancher,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, til finans.dk.

Men det kan godt være, at butiksejerne slet ikke kommer til at se dankortet svinge på samme måde som normalt her i december.

En anden undersøgelse fra Danske Bank viser nemlig, at næsten hver fjerde dansker vil bruge færre penge på julen i år end normalt.

Og det må siges at være særligt slemt for de butikker, for hvem julehandlen er afgørende for årets omsætning.