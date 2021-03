Wassim Hallal, der ejer Michelin-restauranten Frederikshøj i Aarhus, er ikke blot en dygtig kok. Men han er tydeligvis også en god forretningsmand.

På trods af corona viser det nyeste regnskab for Frederikshøj et overskud. Det er 14. gang i træk, at der er overskud i regnskabet.

Det skriver Finans.

Overskuddet for 2019/2020 efter skat er på 2,8 millioner kroner. Det er 8. gang i træk, at Frederikshøj laver et millionoverskud.

Restauranten har dog også kunnet mærke corona, da overskuddet for første gang i fire år ikke er vokset, men derimod faldet med én million kroner.

Man forventer også, at covid-19 restriktionerne vil påvirke næste årsregnskab. Det fremgår i regnskabet, at Frederikshøj har modtaget 1,5 millioner kroner i coronakompensationer.

Wassim Hallal og Frederikshøj forventer, at man får lignende kompensation i indeværende regnskabsår, men at man også håber på en 'positiv udvikling og et positivt resultat'.

Restaurant Frederikshøj er placeret ved Marselisborg Skovene i udkanten af Aarhus med udsigt ud over vandet. Wassim Hallal blev eneejer af restauranten i 2011.