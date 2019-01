Den amerikanske gigant, der ejer Københavns fondsbørs, vil have Oslo Børs med i folden.

Nasdaq, der blandt andet ejer fondsbørsen i København, vil købe Oslo Børs og har derfor budt et beløb svarende til fem milliarder kroner.

Det oplyser Nasdaq OMX i en meddelelse.

Oslo Børs, der på det seneste har været ombejlet, skriver i en meddelelse, at det støtter tilbuddet. Børsen Euronext bød i december 4,7 milliarder kroner.

- Bestyrelsen i Oslo Børs vurderer, at tilbuddet er det bedste alternativ for alle interessenter og anbefaler derfor enstemmigt, at aktionærerne siger ja til tilbuddet, skriver Oslo Børs i en meddelelse.

Oslo børs blev grundlagt i 1820 og er den største børs for norske værdipapirer.

Hvis købet går igennem, vil Nasdaq sidde tungt i Norden. Foruden København ejer det børser i Stockholm og Helsinki.

I Danmark har fondsbørsen i årevis været på udenlandske hænder.

Den blev i midten af 1990'erne omdannet til et aktieselskab og i 2005 overtaget af svenske OMX.

OMX blev senere en del af Nasdaq, og den danske fondsbørs, hvis historie startede i 1620 under Christian IV, hedder officielt Nasdaq Copenhagen.

/ritzau/