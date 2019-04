Santa Fe, der tidligere var kendt som ØK, er tildelt observationsstatus af fondsbørsen.

Ifølge fondsbørsen i København er der så stor usikkerhed om fremtiden for flytteselskabet Santa Fe, at selskabet er tildelt observationsstatus.

Det oplyser fondsbørsen i en meddelelse.

- Santa Fe er tildelt observationsstatus, idet selskabets årsrapport udtrykker, at der eksisterer en væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte som "going concern", skriver fondsbørsen i meddelelsen.

Fondsbørsens meddelelse er en reaktion på Santa Fes regnskab, der kom søndag.

Her kunne selskabet præsentere et underskud på over en halv milliard kroner for 2018. Regnskabet var i flere omgange blevet udskudt.

Søndag varslede selskabet også faldende indtægter i år og en omstrukturering.

Santa Fe er resterne af ØK, der engang var en af Danmarks største koncerner. ØK blev stiftet i 1897 og arbejdede inden for handel, skibsfart og industri.

På toppen i 70'erne beskæftigede selskabet mere end 40.000 ansatte og var Danmarks største virksomhed.

Efterfølgende var koncernen gennem en nedtur gennem flere år. I de år blev flere forskellige områder solgt fra et efter et.

/ritzau/