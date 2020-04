Aftale i EU-systemet gør det muligt at hjælpe blandt andet hummerfiskere, som ikke kan afsætte under krisen.

Ingen ved, hvornår italienerne igen kan bestille bord og jomfruhummer på den lokale ristorante, og det spørgsmål er afgørende for danske fiskere, som i øjeblikket ikke kan afsætte de røde krebsdyr.

Fredag har EU-Parlamentet godkendt, at EU's medlemslande kan omprioritere midler fra fiskerifonden EHFF (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) til at kompensere fiskere under coronakrisen.

Dermed bekræftes en aftale mellem EU-landene og EU-Parlamentet.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi på kort tid mellem landene og parlamentet er blevet enige om denne hjælpepakke på fiskeriområdet, siger fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S).

Pakken gør det blandt andet muligt at flytte penge, der var tiltænkt andre formål, til at redde de fiskere, som ellers risikerer at bukke under, mens virus har lukket Danmark og resten af verden mere eller mindre ned.

Penge kan bruges til blandt andet at kompensere midlertidig oplægning af fartøjer eller støtte til oplagring af fiskeprodukter.

I Danmark er det især de fiskere, som fanger hesterejer og jomfruhummere, som er ramt. Det fortæller formanden for Danmarks Fiskeriforening.

- Hvornår mon de begynder at spise hummere på restauranter i Italien? Det kan jeg i hvert fald ikke svare på. Derfor tager vi hjertens gerne imod så mange muligheder for at kompensere som muligt, siger Svend-Erik Andersen.

Foreningen foreslår, at hvis et fartøj ligger stille i en måned, så kan det få kompenseret halvdelen af en normal omsætning.

- Jeg lytter til alle de input, der kommer - også fra fiskeriet selv. Vi har ikke taget konkret og endelig stilling til noget endnu. Det skal vi også have en nærmere diskussion med fiskeriet om, siger Mogens Jensen.

- Men jeg er åben over for de forslag, de kommer med, og det er dem, der ved, hvor skoen trykker. Derfor vil deres synspunkt og holdning have stor betydning, når vi skal udmønte denne pakke, uddyber han.

EU-Kommissionen fremsatte forslaget om EHFF i sidste uge, og EU-landene og EU-Parlamentet blev tidligere i denne uge foreløbigt enige om en aftale.

Muligheden for at omprioritere penge fra EU-fonden gælder til udgangen af 2020.

