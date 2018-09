Bornholmerne har brokket sig, lige siden Molslinjen overtog færgebetjeningen den 1. september. Børnesygdomme, lyder det fra Molslinjen

Man siger, at øfart er noget af det mest følsomme, et færgerederi kan beskæftige sig med. Og at dømme efter den ballade, der har været på Bornholm, siden Molslinjens nye færger blev sat ind 1. september, ja, så er der noget om snakken.

Men problemerne er større, end man havde forventet, siger chefredaktør på Bornholms Tidende, Søren Christensen til Søfart.

- Vi bliver bombarderet med kritiske læserbreve, men bornholmerne skal jo vænne sig til det og de udfordringer, der er, siger han og påpeger, at Molslinjen ikke har erfaring med at drive færgefart til Bornholm.

Desuden er rutinerne på rejsen en vanesag.

- Og når de bliver ændret, så giver det ballade, siger chefredaktøren med henvisning til, at bornholmerne nu ikke kan finde rygerummet, og at mange savner maden på den gamle færge.

Problemer kunne forudses

Mange lokale har desuden påpeget, at billetstrukturen er målrettet turisterne mere end bornholmerne, fordi det er blevet relativt dyrere at bestille spontant. Som man også kender det fra Aarhus-Odden ruten.

- Jeg synes nok, de kunne have forudset problemer med billetpriserne og billetstrukturen. Pludselig skal man også betale et gebyr på 100 kr. for at komme i kontakt med Mols-Linjen, siger Søren Christensen og uddyber:

- Der har været en del klager over, at hvis du vil have de billige billetter, skal du bestille i rigtig god tid. Men mange bornholmerne bruger færgen mere impulsivt, og så bliver det sværere for dem, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, man skal lave et produkt, som også er målrettet de bornholmere, som bor her. Men man har nu et pendlerprodukt, mens den første tur er dyr.

Jesper Maack er kommunikationschef hos Molslinjen. Han påpeger, at Molslinjen har vundet udbuddet på at være 51 pct. billigere set over et helt år.

- Jeg tror, at bornholmerne, når de ser hen over et helt år, vil opdage, at de har fået en billigere færgeoverfart, siger han og tilføjer:

- Overordnet set er vi meget tilfredse, vi har bygget to hurtigfærger helt op fra grunden og har været med til at klargøre fire havne (Køge, Rønne Ystad og Sassnitz, red.) og vi har overtaget en kæmpe logistisk operation over natten.

Kort overgang

Kommunikationschefen påpeger, at man har haft et slip på få timer fra natten fredag d. 31. august til tidlig morgen d. 1. september, hvor den første færge skulle afgå.

- Det giver indkøringsting, som har været lidt svære at forudse - helt ned til, hvor brødkniven ligger og en række andre småting, hvor skal rygeområdet eksempelvis placeres, hvor skal skraldespandene placeres? Her er nogle detaljer, som vi selvfølgelig har kastet os over og har fået rettet til, sige Jesper Maack.

Han påpeger, at mandskabet - cateringpersonale etc. - nærmest hoppede fra den ene færge til den anden natten til lørdag.

- Færgen skulle lukke ned, og vi skulle starte forretningen op. Færgen har afskediget folk, og vi har ansat dem, vi skulle bruge.

Gods giver problemer

Godset har også vakt en del problemer, erkender Jesper Maack.

- Vi har skullet overtage en ret stor gods-operation med vores helt nye færge, og vi har skullet finde hinanden. Hvordan får vi eksempelvis de mange løse trailere om bord på færgen, spørger han retorisk og tilføjer, at man har arbejdet på at forbedre operationen dagligt.

- Efter ti dages sejlads bliver man hardcore evalueret på, hvordan det så går. Vi har haft nogle begyndervanskeligheder og begynder-udfordringer. Og det, som har drillet mest, er håndtering af gods.

Ift. gods har Molslinjen - ifølge egne opgørelser flyttet 11 procent mere gods, end Færgen gjorde i samme periode sidste år.

Direktør i Rønne Havn, Thomas Bendtsen siger:

- Efter Molslinjens overtagelse pr. 1. september er det - set fra havnens side - forløbet godt vedr. logistik og infrastruktur. At der har været lidt forsinkelser er noget, man må forvente i starten. Det er jeg sikker på, at Molslinjen får styr på, siger havnedirektøren

Jesper Mack synes, det er i orden at kritisere, men drager de store linjer.

- Det er en meget detaljeorienteret kritik. Hvordan en enkel slags maskine skal opereres f.eks.

Og det er klart, at nogle af de her ting er nye for os. Vi har kun lidt fragt, men det er ikke urimeligt med kritik, for vi er jo livsnerven til øen, erkender Jesper Maack og lover løbende forbedring i takt med, at den nye operatør indarbejder sine rutiner.



FAKTA

I 2016 vandt Molslinjen et statsligt udbud på den samfundsbegrundede sejlads til Bornholm på at være billigere.

Kontrakten påbegyndtes lørdag d. 1. september med den nybyggede ro/pax-færge ’Hammershus’ og hurtigfærgen ’Express 1’ som de primære færger på henholdsvis Rønne - Køge og Rønne - Ystad, mens Molslinjens mindste hurtigfærge ’Max Mols’ er back up på Ystad-ruten - dog fortsat stationeret på Kattegat.

Molslinjen har overtaget den konventionelle natfærge ’Povl Anker’ fra Danske Færger, som i de senere år har i sommersæsonen har været anvendt på den rent kommercielle rute Rønne - Sassanitz. Den nye ’Hammershus’ har imidlertid en passagerkapacitet på 720, hvorfor den ventes at kunne opfylde behovet på denne rute, som den betjener med en enkelt daglig tur.