Det styrtregner med dårlige anmeldelser over webshoppen Buuks.dk - en online bogbutik hos hvem man ved køb tilsyneladende automatisk melder sig ind i en kundeklub, der koster 89 kroner om måneden.

Det er dog langt fra tydeligt for webshoppens kunder, og det får flere til at føle sig godt og grundigt taget ved næsen af bogbiksen.

42-årige Henrik Kirkegaard fra Støvring er en af dem. Han købte i maj sidste år en bog om friluftsliv hos Buuks.dk.

Da han havde betalt for bogen og modtaget den, troede han, at det var afslutningen på hans handel med webshoppen.

Det var det dog ikke, og efter et par måneder kunne han konstatere, at webshoppen fortsat trak penge fra hans konto.

89 kroner hver måned for et Buuks-medlemskab, han ikke havde bedt om.

»Jeg handler rigtig meget på nettet - om det er algefjerner, så køber jeg det på nettet - og jeg siger dig: Jeg er aldrig blevet snydt, og det er derfor, det her virkelig rykker mig bagover,« siger Henrik Kirkegaard til B.T.

Henrik Kirkegaard fik hurtigt sat en stopper for abonnementet, men han mener alligevel, at det er en temmelig uærlig måde at drive forretning på.

»Jeg ved godt, at det kun er sølle to gange 89 kroner, men jeg synes, det er noget svineri. Det er træls, at man ikke kan handle på nettet i danske butikker uden at blive snydt på den måde.«

Henrik Kirkegaard er selv typen, der ofte tjekker sin bankkonto, men et enkelt kig på anmeldelserne af Buuks.dk på Trustpilot og Google viser, at mange ikke tjekker lige så grundigt som ham.

De 3.222 anmeldelser, hvoraf 1.127 af dem giver virksomheden den lavest mulige bedømmelse, tegner et enslydende billede af, at Henrik Kirkegaard langt fra er den eneste, der føler sig snydt af Buuks.dk.

Ligeledes har B.T. været i kontakt med flere, som beretter at have betalt til bogshoppen over en længere periode uden at være klar over, at et køb af en bog hos Buuks.dk automatisk betyder medlemsskab.

Da Henrik Kirkegaard opdagede, at han uvidende havde betalt til webshoppen hver måned, kontaktede han sin bank. Her lød meldingen, at der ikke var noget at gøre, siden han tilsyneladende selv måtte have sagt ja til medlemskabet.

Det fik Henrik Kirkegaard til at skrive en anmeldelse på Trustpilot. Ikke så overraskende var anmeldelsen ikke ligefrem positiv.

Der gik dog ikke mange dage fra, at Henrik Kirkegaard havde trykket 'udgiv' på sin anmeldelse, før han fik besked om, at hans anmeldelse var blevet slettet, efter at Buuks.dk havde anmeldt den for at bryde reglerne.

Men Henrik Kirkegaard gav ikke op så let, og i stedet for at forsøge sig mere med Trustpilot, oprettede han Facebook-gruppen: 'Buuks.dk - snydte forbrugere'.

»Jeg kan se inde i gruppen, at der er folk, der skriver, at de har betalt til Buuks.dk i op til et år, uden at de ved det,« fortæller han.

I Facebook-gruppen skriver flere, at de har anmeldt Buuks.dk til Forbrugerombudsmanden, ligesom mange skriver, at de, ligesom Henrik Kirkegaard, har fået slettet deres anmeldelser af Buuks.dk på Trustpilot.

Hos Forbrugerombudsmanden bekræfter jurist og specialkonsulent Tanja Højrup, at man har en sag mod Buuks.dk ApS, som står bag hjemmesiden buuks.dk

»Tilbage i maj 2019 anmeldte vi virksomheden til politiet for vildledende markedsføring, fordi de ikke tydeligt informerede om, at kunderne blev tilmeldt et abonnement, når de handlede på hjemmesiden,« siger hun.

Juristen tilføjer, at virksomheden er også blevet sigtet i sagen. Den ligger nu hos politiet til videre behandling.

Forbrugerombudsmanden behandler også et spørgsmål om, hvorvidt kunderne kan få deres penge tilbage.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan stadig flere danskere bliver lokket til at handle på netbutikker med skarpe priser, hvorefter de – uden at vide det – bliver meldt ind i en klub, som trækker penge fra deres konto hver måned.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Buuks.dk, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.