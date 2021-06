Det kom ud af det blå, da TDC tirsdag morgen sendte en pressemeddelelse ud, hvor der blev gjort kort proces:

Efter ti år i TDC og 19 måneder som topboss i Nuuday, der har brands som Telmore, Hiper og den helt store supertanker YouSee under sig, er Michael Moyell Juul færdig som direktør. Og YouSees kunder kan meget vel være en af årsagerne.

»Når man ser på, hvordan Nuuday og især YouSee har tabt kunder de seneste år, så ligner det her en klar fyring,« vurderer John Strand, der driver Strand Consult, i en mail til B.T.

De tørre tal på tv-fronten er da også brutale.

Da Michael Moyell Juul i midten af november 2019 satte sig i stolen som ny topchef i Nuuday, overtog han en forretning med udfordringer.

De fem foregående år var antallet af tv-kunder hos YouSee faldet fra 1,41 million i slutningen af 2014 til 1,17 millioner i slutningen af 2019.

En afgang på 239.000 kunder – omkring 130 tv-kunder om dagen.

Den blødning formåede Michael Moyell Juul ikke at stoppe.

Michael Moyell Juul er færdig efter ti år i TDC. Som Nuuday-chef lukkede han Fullrate og lagde det ind i YouSee og stod bag lanceringerne af Youtv og Eesy. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Michael Moyell Juul er færdig efter ti år i TDC. Som Nuuday-chef lukkede han Fullrate og lagde det ind i YouSee og stod bag lanceringerne af Youtv og Eesy. Foto: Tobias Kobborg

Kort efter hans ankomst brød YouSee med Discovery, så alle Discoverys kanaler røg ud af YouSees univers, og så accelererede kundeafgangen kraftigt.

Siden fjerde kvartal af 2019 til det seneste regnskab har YouSee tabt yderligere 158.000 tv-kunder, så der nu er 1.013.000 millioner tv-kunder tilbage.

Det er en kundeafgang på omkring 250 kunder om dagen i den periode.

»YouSee er nok den kabel-tv-udbyder i verden, som har mistet den største andel af kunder de seneste år. I vores ret omfattende databaser kan jeg ikke finde en udbyder, der har så store udfordringer som YouSee,« lyder det fra John Strand:

»De har mistet næsten en tredjedel af deres kunder de senere år og det i et marked, hvor danskerne aldrig før har brugt så meget tid foran deres tv-skærme, som de gør nu.«

Erstatningen for Michael Moyell Juul tyder på, at Nuuday går efter at sætte en prop i afgangen af tv-kunder, mener John Strand.

Ind som ny topchef kommer nemlig briten Jon James, som har 20 års erfaring fra hollandske Tele2, den svenske kabeloperatør Com Hem og britiske Virgin Media.

»Michael Moyell Juul bliver erstattet af en mand med stor erfaring på kabel-tv-markedet. Hans job bliver at stoppe den massive kundeafgang,« vurderer John Strand.

Jon James bliver ny Nuuday-direktør. Foto: Pressefoto Vis mere Jon James bliver ny Nuuday-direktør. Foto: Pressefoto

B.T. har spurgt TDC, om Michael Moyell Juul er blevet fyret. Det spørgsmål er der ikke kommet svar på.

Til gengæld har TDC sendt følgende kommentarer fra Henrik Clausen, administrerende direktør fra TDC Group.

»Michael Moyell Juul har spillet en afgørende rolle i at stabilisere forretningen og sætte den strategiske retning for fremtiden for at forberede Nuuday til at operere selvstændigt og har blandt andet succesfuldt lanceret to nye brands, der understreger den strategiske retning,« skriver han:



»Vi finder, at Jon James er den rigtige til at videreudvikle og styrke Nuudays position de kommende år. Jon har bidraget til adskillige vellykkede transformationer af flere store og mellemstore udbydere af kommunikations- og underholdningstjenester, baseret på stærke produkt-, digitaliserings- og marketingstrategier.«

Under Michael Moyell Juuls ledelse lukkede Nuuday Fullrate og konverterede selskabets kunder til YouSee.

Samtidig stod han bag lanceringen af internet tv-løsningen Youtv og teleselskabet Eesy.