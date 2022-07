Lyt til artiklen

Nu er det slut med negative renter.

Hvert fald hvis man er kunde hos Nykredit.

Banken er dermed den første danske storbank, som fjerner renter på privatkundernes indlån. Det oplyser Nykredit i en pressemeddelelse.

»Med den seneste justering fra Nationalbanken og endnu en forventet justering på vej i september, har vi i Nykredit besluttet, at det nu skal være slut med negative indlånsrenter for vores privatkunder,« fortæller Henrik Rasmussen, bankdirektør i Nykredit.

Derfor tilbyder banken allerede pr. 22. juli privatkunder en indlånsrente på 0%.

Det betyder mere konkret, at det nu er slut med at betale for at have over 100.000 kroner stående.

Som erhvervskunde vil man fremover også slippe billigere, når man har penge stående på kontoen.

For indlånsrenten for erhvervskunderne bliver nu hævet med op til 0,50 procent.