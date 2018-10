Priser på lejligheder er længe steget mere end husene, men i juli vendte billedet for første gang siden 2011.

København. For første gang i syv år er priserne på huse steget mere end priserne på lejligheder.

I juli steg huspriserne 3,9 procent sammenlignet med året før, mens fremgangen for lejligheder haltede lidt efter og lød på 3,1 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er første gang siden august 2011, at priserne på huse er steget mere end lejligheder, når man ser på priserne i forhold til samme måned året før.

- Det er ikke så mærkeligt, at huspriserne stiger. Lave renter, stigende beskæftigelse, solid reallønsvækst og optimisme blandt forbrugerne er alle med til at understøtte priserne, og det ser ikke ud til at ændre sig lige foreløbig, skriver privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank i en kommentar.

Omvendt har salget af lejligheder været mere trægt i løbet af 2018. Dels er der et højt udbud af lejligheder til salg, og samtidig er priserne i de store byer kommet op på et højt niveau, hvor færre kan være med.

Desuden blev reglerne for de mest risikable boliglån strammet fra årsskiftet, og det har luget ud i feltet af købere.

- Indtil videre er der tale om en moderat opbremsning på det marked, set i forhold til hvor hurtigt det har gået, skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

I juli faldt priserne på lejligheder med to procent i forhold til måneden før, mens huspriserne steg med 0,5 procent.

1441 lejligheder skiftede ejer i juli, hvilket er et fald på 6,4 procent sammenlignet med året før.

Derimod var der fremgang i hussalget, hvor 4132 huse fik nye beboere. Det er knap en procent flere handler end sidste år.

Set over en længere periode er priserne på lejligheder steget markant mere end huse.

Siden 2006 er priserne på huse steget 8,6 procent på landsplan. For lejligheder er stigningen 24,3 procent i samme periode.

