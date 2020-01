'Det må simpelthen være løgn,' tænkte Sascha Bloch Nielsen, da hun åbnede sin mail i starten af januar.

I sommeren 2019 blev den andelsboligforening, Sascha Bloch Nielsen er formand for, ramt af bombeangrebet mod nærpolitistationen på Hermodsgade på Nørrebro i København. Heldigvis var der kun materielle skader på ejendommen.

Men nu, kort inde i det nye år, er andelsboligforeningen blevet ramt af endnu en bombe - denne gang af økonomisk karakter.

Andelsboligforeningens forsikringsselskab, Købstædernes Forsikring, har varslet, at forsikringspræmien stiger med hundredtusindvis af kroner fra 1. februar.

Helt præcis er Sascha Bloch Nielsens forening blevet varslet om, at forsikringspræmien sættes op fra 29.360 kroner til kr. 677.633 kroner.

Altså: En prisstigning på ganske betragtelige 2.208 procent.

Det er en voldsom prisstigning, men der er ikke tale om en kommafejl.

Det forsikrer foreningens forsikringsagent hende om.

Og det undrer Sascha Bloch Nielsen.

Det er en lille forening med tyve boliger, hun er bestyrelsesformand for. Og det er ikke velhaverlejligheder.

»Det er pæne, billige andelsboliger. Det er unge familier, pensionister og skolelærere, der bor her. Derfor er beløbet stort for os,« siger hun og fortsætter:

»Hvis man fordeler prisstigningen ud på os alle sammen, er det næsten 34.000 kroner om året.«

Den voldsomme ekstraudgift er uacceptabel for Sascha Bloch Nielsen.

Særligt er det et problem, at bombeangrebet på politistationen er den eneste væsentlige skade, de har haft meget længe, fortæller hun.

Og den er hun og resten af foreningen helt uden skyld i.

Derfor er det uretfærdigt, at de endnu engang skal bøde for en kriminel mands værk, mener hun.

(ARKIV) Afspærring, politi og ødelæggelser efter eksplosion ved nærpolitistationen på Hermodsgade på Nørrebro i København lørdag den 10. august 2019.

»Jeg ved, at vi har haft skader efter bombningen af politistationen i den størrelsesorden. Men fordelen ved at have en forsikring er vel, at man ikke skal betale det hele selv. Men det er det, vi kommer til nu,« siger Sascha Bloch Nielsen.

I Forbrugerrådet Tænk er man forundret over stigningen.

»Det her er jo ikke en erhvervsejendom, det er et kollektiv af helt almindelige forbrugere, for hvem det er lovpligtigt at have en forsikring,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Det er jo lige før, at man frit kan oversætte den her prisstigning til, at forsikringsselskabet siger: 'Vi gider ikke have jer som kunde længere'.«

Vagn Jelsøe mener, at det er et stort problem, at stigningen højst sandsynligt kommer af, at boligforeningen ligger i et område, hvor der er sprængt en bombe.

»Det er kan ikke være rigtigt, at der skal være et område i Danmark, hvor man skal betale så voldsomme priser, at det i realiteten bliver svært at tegne en lovpligtig forsikring. Så hvis ikke de kan få det billigere et andet sted, er der et problem, der må løses,« siger han.

I Købstædernes Forsikring er man ordknap, da B.T. henvender for at spørge ind til den store prisstigning.

Underwritingdirektør Morten Jepsen stiller ikke op til interview, men sender følgende mail som svar:

'Vi har en politik om ikke at diskutere konkrete kundeforhold med andre end kunderne selv og deres eventuelle rådgivere', skriver Købstædernes Forsikring:

'Vi kan dog bekræfte, at vi kan have aftaler med forsikringsmæglere, som giver visse kunder adgang til en lav indtegningspræmie på baggrund af deres historiske skadeforløb - og hvor det samtidig er indlejret i aftalen, at kunderne reguleres årligt efter deres omfanget af deres skader; altså helt i tråd med aftalen.'

'Det er samtidig en del af disse aftaler, at kunderne ikke er bundet af en sådan aftale, hvis de ikke ønsker at acceptere den nye pris.'

I Sascha Bloch Nielsens andelsboligforening vil man nu forsøge at komme ud af aftalen. Hun har sat foreningens forsikringsagent til at indhente tilbud fra andre selskaber.