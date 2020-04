Det danske selskab Symphogen er blandt de førende inden for forskning og udvikling af antistoffer.

Nu er de dog blevet opkøbt af det franske selskab Servier, der ønsker at stå stærkere internationalt.

Det er planen, at Symphogen fortsat vil køre videre som forskningscenter i Ballerup, skriver Finans.dk.

Det store spørgsmål er, hvor meget det franske selskab har betalt for Symphogen. Børsen skriver, at det danske firmas anslåede værdi var omkring tre milliarder kroner, men det behøver ikke at være den pris, som handlen er gået igennem på.

'Købet af Symphogen er et vigtigt skridt for Servier til at opnå vores strategiske ambition om at blive en nøglespiller inden for onkologi. Med Symphogens stærke kompetencer inden for området vil dette opkøb styrke vores forskning og udvikling væsentligt inden for onkologi,' siger Olivier Laureau, adm. direktør for Servier, i en pressemeddelelse.

Servier er også selv et selskab, som investerer mange penge i forskning. Omkring en fjerdedel går til forskning og udvikling. 82 procent af deres salg foregår uden for de franske grænser.

Det franske selskabs hovedkvarter ligger i Suresnes i den nordlige del af Frankrig, men de har også store kontorer i eksempelvis Boston.

Symphogen har længe kæmpet for at blive børsnoteret, men den plan er glippet over flere gange.