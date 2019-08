Bødestraffe, sanktioner og lukninger har ikke været nok for de kendte caféer i København, XO Burgers & Steaks og Café Dan Turell.

For godt en uge siden var Fødevarestyrelsen igen på besøg i de to virksomheder, og her stod det klart, at de kendte spisesteder ikke har fået rettet op på efterhånden utallige forsømmelser af både egenkontrol, hygiejne og sporbarhed på produkterne.

Derfor har styrelsen nu valgt at politianmelde begge virksomheder, der desuden har fået sure smileys nok en gang.

- Nu har vi været begge steder mange gange, og vi kan efterhånden kalde det her det sidste trin på eskalationsstigen, siger Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til TV 2 Lorry.

Han forklarer, at begge virksomheder både har fået påbud, indskærpelser og bødestraffe for en række forskellige forhold. Og rent faktisk blev de første bøder ændret til politianmeldelser, da det løb op i stort antal, og fordi der tegnede sig et problematisk billede.

- Når det ikke hjælper, så må vi gribe til politianmeldelse, siger rejseholdets chef og uddyber:

- Vi fortæller politiet, hvad standardbøderne for de politianmeldte forhold normalt er – og så er det op til politiet at vurdere, hvad der er den rette straf, som en dommer endeligt skal tage stilling til.

XO Burgers & Steaks er blevet politianmeldt for i alt fire forhold.

Det gælder blandt andet et forhold for flere madvarer, hvor oksefilet og muslinger ifølge virksomhedens egenkontrolprogram var blevet modtaget den 14. august. Men ved gennemgang af fakturaerne viste det sige, at der slet ikke var blevet modtaget mad den 14. men den 13. august.

Men på disse fakturaer fremgik hverken oksefilet eller muslinger.

XO Burgers & Steaks er desuden politianmeldt for at have destrueret allerede beslaglagt kød.

- De kunne jo have solgt det og bare sagt til os, at det var destrueret, siger Michael Rosenmark og bemærker, at det er ulovligt at flytte eller fjerne varer, der er beslaglagt af Fødevarestyrelsen.

Desuden blev der på adressen fundet 19 flasker hvidvin, som virksomheden ikke kunne fremvise faktura for at have købt. Derfor blev de destrueret under fødevarestyrelsens besøg. Også dette forhold blev politianmeldt af styrelsen.

- På grund af de tidligere dårlige smileys inden for kort tid, ved virksomheden godt, at der burde være styr på det. Det er ikke godt nok, og derfor politianmeldes de, siger Michael Rosenmark.

På Café Dan Turéll var den sure smiley heller ikke nok. Caféen er samtidig blevet politianmeldt for i alt tre forhold.

Ifølge kontrolrapporten fra den 13. august har caféen et termometer, som medarbejderne ikke kan finde ud af at betjene. Termometeret viser temperatur i fahrenheit, og Fødevarestyrelsen var vidne til at en ansat målte fødevarer og omregnede forkert til celsius.

Desuden har Café Dan Turéll udarbejdet et skema med temperaturmåling, som ifølge Fødevarestyrelsen er både mangelfuldt kontrolleret og dokumenteret.

Slutteligt har caféen ikke rettet op på tidligere sanktioner omkring hygiejne. Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at en ansat i køkkenet ikke var bekendt med almindelige hygiejneregler for håndtering af fødevarer. Den ansatte gav udtryk for, at køleskabstemperaturen skal være på 10 grader, og desuden havde den ansatte heller ikke den rette viden omkring opvarmning og nedkøling af fødevarer.

I de tre forhold havde virksomheden ingen bemærkninger. Café Dan Turéll er i øvrigt sat til salg, da den nuværende forpagter ønsker at udnytte sin afståelsesret.

Politianmeldelse kan føre til store bøder

Ifølge Michael Rosenmark kan Fødevarestyrelsen kun lukke en virksomhed, hvis der enten er akutte fødevaremæssige problemer som rotter i køkkenet, eller hvis en virksomhed gentagne gange overtræder samme regel.

Endelig har Fødevarestyrelsen også mulighed for at sætte virksomheder i karantæne, så de bliver lukket i en længere periode.

- Den mulighed kan kun bruges, hvis vi har fulgt en virksomhed i et års tid, og de bliver ved med at bryde reglerne, siger Michael Rosenmark.

Politianmeldelserne, som begge caféer nu har modtaget, kan dog også vise sig at have store konsekvenser.

- I de sager, hvor vi har haft rigtig mange forhold i retten, så er det endt med rigtig store bødestraffe, siger chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold.