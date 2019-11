Folk, der har købt kød fra den nu lukkede slagter, anbefales af Fødevarestyrelsen til at smide det ud.

Forbrugere, der har købt fåre- eller lammekød fra Vestervej 21 på Rømø, skal levere varerne tilbage eller smide dem ud.

Sådan lyder anbefalingen fra Fødevarestyrelsens Rejsehold, der onsdag lukkede en ulovlig slagterbutik på Rømø i Vadehavet.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen.

Salg af fødevarer fra adressen har ikke været registreret hos Fødevarestyrelsen.

Dermed har virksomheden ikke været underlagt Fødevarestyrelsens smileykontrol af blandt andet hygiejne og skadedyrssikring.

Lukningen af slagteren sker, efter at Fødevarestyrelsens Rejsehold har fundet ud af, at håndteringen af fåre- og lammekødet er sker i en beskidt, tidligere hestestald. Håndteringen af kød er desuden sket blandt bildæk og spindelvæv.

- I et udhus uden kølefaciliteter fandt Rejseholdet tre slagtekroppe og et parteret og pakket lam, uden dokumentation for om dyrene har været underlagt den lovpligtige dyrlægekontrol.

- Dermed kan Fødevarestyrelsen ikke afvise, at dyrene har været syge, inden de blev slagtet, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Ejeren har ikke villet oplyse Fødevarestyrelsen om, hvem der har købt kød fra ejendommen.

Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen de, der har handlet med ejeren, til at levere varerne tilbage eller smide dem ud, da fødevarerne altså kan være sundhedsskadelige.

/ritzau/