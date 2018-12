Fødevarestyrelsens Rejsehold lukker to fødevarevirksomheder i Jylland og beslaglægger 200 frosne fugle.

Sorte slagtere er hverdagsudtrykket for uregistrerede fødevarevirksomheder.

To af disse i Esbjerg og Sæby har slagtet, opbevaret og solgt henholdsvis kød og fjerkræ uden de lovpligtige tilladelser fra Fødevarestyrelsen.

Dermed er der risiko for, at de solgte varer kan være skadelige for mennesker.

- At slagte ulovligt er i den grove ende af de overtrædelse, vi ser, siger Chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold Michael Rosenmark.

Esbjergs sorte slagter har været drevet fra en gård på Kilegårdsvej 1. Styrelsen vurderer, at der inden lukningen er blevet solgt 100 gæs, kalkuner og juleænder.

I ejendommens frostrum fandt og beslaglagde man desuden 200 stykker fjerkræ uden datomærkning.

Den sorte slagter i Sæby har solgt okse- og svinekød fra adressen Fredborgvej 26.

I en pressemeddelelse skriver Fødevarestyrelsen, at der på adressen både har været en "halvprofessionel slagterbutik" med manglende smileykontrol og lovpligtige tilladelser.

- Dermed kan vi ikke sikre, at de har nogle fornuftige procedurer, der modvirker, at folk bliver syge af varerne.

Har man købt kød fra en af disse virksomheder anbefaler Fødevarestyrelsen, at man tilbageleverer eller simpelthen skiller sig af med det.

For nogle virker det måske uskyldigt at købe lidt kød eller en and til julebordet lidt billigere hos en lokal sort slagter.

Men hos Fødevarestyrelsen er den her type overtrædelser dem, man straffer hårdest.

- Forkert håndtering af kød kan jo skabe bakterievækst og en række andre problemer, siger Michael Rosenmark og fortsætter:

- Hvis man sælger sodavand og slik uden tilladelse fra os, og det bliver opdaget, giver vi som udgangspunkt en advarsel til virksomheden. Når det kommer til at slagte ulovligt, griber vi typisk til bøder med det samme.

Alt efter omfanget af overtrædelserne vil der som regel være tale om en eller flere standardbøder à 10.000 kroner.

