En kapitalindsprøjtning sidste år på knap 25 millioner kroner har ikke været nok til at holde dampen oppe for den unge danske techvirksomhed Sky Garden.

Virksomheden har nu indgivet en konkursbegæring, fortæller stifter og administrerende direktør, Martin Majlund.

»2022 har været hård. Allerede tidligere på året indså vi, at det ville blive voldsomt svært for os at rejse flere penge. De samtaler, vi har haft på bordet, er simpelthen kollapset, og vi havde ikke en plan b,« siger han til B.T.

Sky Garden står bag en eCommerce-platform i Kenya, hvor sælgere kan udbyde varer, som kunder så kan købe via Sky Gardens app eller website.

Virksomhedens afrikanske erhvervseventyr vakte sidste år så stor interesse hos den tidligere A.C. Milan-spiller Keisuke Honda, at han fandt den store tegnebog frem.

For dem, der ikke husker Keisuke Honda, så var det ham, der bankede Danmark ud af VM i 2010 i 3-1 nederlaget mod Japan.

Sidste år smed den japanske fodboldstjerne, sammen med tre andre internationale investorer, i alt 24,6 millioner kroner i Sky Garden.

Der gik dog ikke længe, før millionindsprøjtningen slap op.

Medstifter Martin Majlund forsøgte at udbrede Sky Garden i store dele af Afrika. Nu er erhvervseventyret slut. Foto: PR

»Vores sælgere har haft vanskeligheder med adgang til varer, fordi vores logistiksystem har været hårdt presset af de stigninger, der har været på oliepriserne,« siger Martin Majlund og fortsætter:

»Det har hele tiden være planen, at vi skulle rejse et stort millionbeløb i 2022, men rentestigningerne i blandt andet USA og Europa har gjort, at kapitalmarkedet har klappet godt og grundigt i. Vi har manglet, at der kom nogen ind med nogle store muskler.«

Sky Gardens danske holdingselskab indgav 21. september konkursbegæringen til de danske myndigheder.

En kurator har nu overtaget kontrollen og skal forsøge inddrive de værdier, der måtte ligge i virksomhedens kenyanske driftsselskab.

»Vi har egentlig kapital nok til at kunne lukke det ned i forholdsvis god ro og orden. Vi håber, at der er nogen, der vil overtage stumperne og drive det videre,« siger Martin Majlund.

Omkring 50 kenyanske ansatte har mistet deres job som følge af konkursen, fortæller han.

Sky Garden blev stiftet i 2015 af Martin Majlund og Christian Bork Grubak og har tidligere haft den danske politiker Manu Sareen i ejerkredsen.