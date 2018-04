Forhandlere melder om god stemning efter 19 timers møder.

København. Forhandlingerne om en overenskomst til de offentligt ansatte kører i fire spor. Det oplyser Dennis Kristensen, der er formand for FOA.

Ifølge FOA-formanden var der gang i fire sæt forhandlinger lørdag aften og natten til søndag.

- Der er mange forhandlinger i gang. Der er det statslige område. Der er en lærerforhandling. Så er der en forhandling med kommunerne i al almindelighed. Og så er der en forhandling med regionerne.

- Jeg tror ikke, at noget er afsluttet endnu, siger han.

Han forlod ligesom resten af forhandlerne Forligsinstitutionen omkring klokken fem søndag morgen. Der havde møderne været i gang siden klokken ti lørdag formiddag.

Ifølge Socialpædagogernes Benny Andersen er det ikke sikkert, at de samme emner får de samme løsninger på de forskellige områder.

- Vi forhandler områder hver for sig. Og de forskellige spørgsmål fylder forskelligt på de forskellige områder. Da vi forhandler områderne hver for sig, kan de få forskelligt udfald, siger han.

Han synes dog, at lørdagen og nattens forhandlinger har bragt parterne tættere på hinanden.

- Vi er ikke i mål med en aftale. Så der er jo en risiko for et sammenbrud. Men jeg synes, at vi har gjort nogle fremskridt i dag, der gør, at det bør kunne lade sig gøre, siger han.

- Vi har aftalt, at vi mødes klokken ti og fortsætter forhandlingerne, siger han.

- Selvfølgelig er vi trætte nu. Derfor synes jeg, at det er fint, at vi får en pause. Men når vi sidder der, er der fremskridt. Og det synes jeg, at der har været hele aftenen.

