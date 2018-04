En aftale om lærernes arbejdstider er ifølge Dennis Kristensen, formand for FOA, den største knast i overenskomstforhandlingerne.

Det siger han onsdag morgen, efter at forligsmanden valgte at udskyde den varslede storkonflikt endnu en gang.

Det skete, efter at parterne havde forhandlet i 19 timer.

»Vi har fået en ret klar besked fra forligsmanden om at stille her klokken ti på fredag med tandbørste, så der kan blive forhandlet igennem.«

»Så håber jeg, at vi kommer helt ind til den inderste kerne af benet.«

Dennis Kristensen tilføjer til TV 2, at "der er lidt bevægelse på vej fra arbejdsgiverne".

Når forligsmanden har valgt at udsætte konflikten, skyldes det, at hun er overbevist om, at man kan komme frem til en aftale - ellers ville konflikten ikke blive udskudt.

Inden midnat skulle der ligge en aftale klar, ellers ville det ende i en storkonflikt, lod forligsmanden ifølge DR Nyheder og TV2 parterne vide.

Senere gav forligsmanden alligevel forhandlerne ekstra tid. Det skete, da arbejdsgiverne i sidste øjeblik fremsatte et absolut sidste tilbud til lønmodtagerne.

Forslaget indeholdte ifølge TV 2 en lønforhøjelse på otte procent over de næste tre år. Det blev hurtigt afvist af lønmodtagerne, hvilket sendte Mette Christensen ud i et dilemma.

»Jeg vil godt sige, at der var interessante ting på tale, og jeg synes, vi er tæt på, men vi ligger for lavt på lønninger,« siger han om nattens forhandlinger.

»Lærerområdet er vores store problem, og så det med at få lønnen langt nok op,« siger Dennis Kristensen til TV 2.

Nu hvor storkonflikten er udskudt, kan strejken i stedet begynde 8. maj, mens den varslede lockout kan starte 12. maj.