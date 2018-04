Forud for weekendens forhandlinger i Forligsinstitutionen om de offentligt ansattes overenskomster åbner FOA's formand, Dennis Kristensen, fredag op for, at der kan indgås aftale alene på det statslige og regionale område.

På Facebook skriver formanden, at han efter de seneste dages forhandlinger, ser to scenarier for sig.

Enten opnås der slet ikke forlig, hvilket udløser konflikt på hele det offentlige område.

'Det andet scenarie går på, at der bliver forlig for de statsansatte og de regionalt ansatte, mens det ikke lykkedes at nå til enighed med Kommunernes Landsforening om lærernes arbejdstid - dermed bliver der udelukkende konflikt i landets kommuner,' skriver han på det sociale medie.

Tanken er et brud med den musketered, som lønmodtagernes organisationer har haft i forhandlingerne på tværs af de tre områder.

I Facebook-opslaget af Dennis Kristensen fremgår det også, at han ved torsdagens forhandlinger i Forligsinstitutionen på det regionale område havde en overraskende positiv oplevelse.

'Overraskende, fordi vi i løbet af de første 14 minutter modtog flere positive tilbagemeldinger og nye meldinger, end vi dagen før nåede at få fra kommunerne på 14 spildte timer,' skriver han.

Ved forhandlingerne opnåede parterne ifølge Dennis Kristensen til enighed om, at krav til ændring af seniorordningerne frafaldes på det regionale område, hvis der indgås forlig.

Lørdag mødes topforhandlerne på det statslige område, innovationsminister Sophie Løhde og Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), for at forhandle videre i Forligsinstitutionen. Søndag fortsætter forhandlinger på det kommunale område.

Modsat Dennis Kristensen har Flemming Vinther ingen kommentarer til scenariet med en overenskomstaftale uden om kommunerne i Forligsinstitutionen.

»Jeg holder mine scenarier for mig selv,« siger han og kalder de forestående forhandlinger lørdag for svære.

»Det er vel åbenlyst for enhver, når vi har forhandlet siden 17. februar, så er det ikke fordi, det er let. Det er svært, det vi sidder med. Når vi sidder i Forligsinstitutionen på sjette uge, så er det fordi, det er svært,« siger han.

Fagforeningerne har varslet strejke fra 22. april, mens arbejdsgiverne har svaret igen med lockout fra 28. april.

Forligsmanden, Mette Christensen, kan vælge at udskyde de varslede konflikter i to uger yderligere, hvis hun mener, der fortsat er håb om at indgå et forlig.

