Tirsdag 1. marts nedlagde instruktørerne på pilotskolen Greybird i Aarhus Lufthavn arbejdet.

Det gør de i protest mod arbejdsforholdene.

Strejken kommer, efter at instruktørerne har forsøgt at organisere sig og få en overenskomst på plads – uden held.

Det er nemlig ikke lykkedes den aarhusianske pilotskole Greybird og dens instruktører at nå til enighed, og instruktørerne nedlægger derfor arbejdet tirsdag.

Instruktørerne træner og uddanner pilotelever, og Flyvebranchens Personale Union repræsenterer over 90 procent af instruktørerne i Greybird.

Instruktørerne har i øjeblikket ikke nogen overenskomst.

»Vi har forsøgt at få en overenskomst på plads og foreslå løsninger, men vi kunne ikke blive enige. Ledelsen har stillet urealistiske betingelser og forlanger en urimelig fleksibilitet af instruktørerne. Nu er vi nødt til at gå i konflikt, og vi risikerer, at ledelsens manglende forhandlingsvilje går ud over piloteleverne på skolen,« siger Anders Mark Jensen, der er næstformand i FPU og fortsætter:

»Vi håber, at ledelsen vil besinde sig og lægge nogle reelle løsninger på bordet.«

Instruktørerne i Greybird har blandt andet ønsket at få en mere forudsigelig arbejdsdag. I øjeblikket kan instruktørerne få en arbejdsdag ændret indtil klokken 18, dagen før de skal møde på arbejde igen.

»Instruktørerne kan ikke planlægge deres hverdag. Instruktørerne har prøvet at foreslå kompromiser, men de har oplevet, at ledelsen ikke reelt har villet forhandle. Hver gang instruktørerne er kommet med forslag til mere smidige løsninger, siger ledelsen, at der ikke er økonomi til det,« siger Anders Mark Jensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra pilotskolen Greybird.