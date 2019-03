Fly- og rejseselskabet Tui bløder millioner og muligvis milliarder, mens Boeings 737 MAX har flyveforbud.

Det gør ondt i regnskabsbøgerne på rejsekoncernen Tui, at Boeings flytype 737 MAX har fået et flyveforbud efter to ulykker med flytypen.

Fredag må TUI, der også flyver med egne fly, nedjustere sit driftsoverskud med omkring halvanden milliard kroner. Og den nedjustering forudsætter endda, at flytypen får lov at komme på vingerne igen i midten af juli.

Hvis forbuddet forlænges gennem hele sommersæsonen til 30. september, varsler Tui, at det vil føje yderligere 700 millioner kroner til regningen.

Flytypen har fået flyveforbud, mens det efterforskes, hvorfor et fly af den type styrtede ned 10. marts i Etiopien. Tidligere er et andet 737 MAX-fly styrtet ned i Indonesien i oktober.

737 MAX er Boeings topsælgende fly. Det blev lanceret i 2017, og flyfabrikken har ordrer på flyet til en værdi af over 500 milliarder dollar (3325 milliarder kroner).

15 af de fly, som Tui opererer, er 737 MAX-fly. Derfor har flyveforbuddet betydet aflysninger, omdirigering af den resterende flåde og højere forbrug af brændstof.

/ritzau/