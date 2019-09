Der er behov for flere penge.

Det er budskabet fra rejseselskab Thomas Cook til investorer, hvis det skal lykkes flyselskabet at få styr på sin store gæld, skriver Bloomberg.

»De næste par dage bliver ret afgørende for Thomas Cook. Tiden er ekstremt vigtig, og ting kan løse sig ret hurtigt,« udtaler Neil Keaney, analytiker ved analyseinstituttet CreditSights, til Bloomberg.

Investorerne - anført af kinesiske Fosun Tourism Group - skal tage stilling til, om flyselskabet skal have yderligere 1,6 milliarder kroner tilført. På trods af, at selskabet tidligere har fået en økonomisk håndsrækning i form af 7,6 milliarder kroner.

Skæbnedagen er umiddelbart sat til den 27. september, hvor selskabets kreditorer skal stemme om redningsplanen. Selskabet er ifølge Bloomberg ude i en manøvre, hvor det forsøger at 'redde sig selv' ved at omdanne eksisterende gæld til aktier.

Kapitalindsprøjtningen vil betyde, at Fosun ejer 75 procent af Thomas Cooks område for grupperejser samt op til 25 procent af rejseselskabets flyselskab. Lige nu ejer Fosun 18 procent af flyselskabet, ifølge The Guardian.

Thomas Group har i flere år været en af de største globale aktører inden for pakkerejser, men selskabet er blevet ramt af, at rejsende i stigende grad selv arrangerer rejserne.

Firmaet har godt 21.000 ansatte. Firmaet har ifølge reuters en gæld på godt 14 milliarder kroner.