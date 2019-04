Der er dårlige nyheder til passagerer, der har købt flybilletter hos flyselskabet Jet Airways.

Det gældsramte selskab har nemlig sat en midlertidig stopper for alle internationale flyvninger.

Ifølge BBC skyldes det, at Jet Airways er ved at kollapse på grund af dårlig økonomi.

De internationale flyvninger er som udgangspunkt indstillet indtil mandag, hvor ledelsen skal mødes med deres långivere og forsøge at sikre yderligere økonomisk støtte.

Og det må i den grad siges at være nødvendigt.

Jet Airways er nemlig - ifølge mediet - tynget af en gæld på mere end en milliard dollars svarende til mere end 6,6 milliarder danske kroner.

Så sent som i torsdags måtte selskabet holde 10 fly, der ellers var skemalagt til at skulle flyve, på jorden på grund af ubetalte regninger.

I april alene har selskabet pillet 25 fly ud af driften som følge af deres dårlige økonomi.

Jet Airways mange medarbejdere er bange for at miste deres job som følge af et potentielt kollaps. Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas Vis mere Jet Airways mange medarbejdere er bange for at miste deres job som følge af et potentielt kollaps. Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas

Præcis hvor mange af Jet Airways' over 100 fly, der fortsat er i drift, vides ikke med sikkerhed. Men lokale medier antyder ifølge BBC, at det tal er helt nede på omkring 12.

Det indiske flyselskab, der er det største privatejede i Indien, flyver på nuværende tidspunkt 600 ruter indenrigs og 360 internationale ruter.

Indiske luftfartsselskaber skal dog have en flåde på mindst 20 fly for at måtte flyve internationalt, så selskabets udenrigsflyvninger kan være fortid, hvis de ikke får styr på økonomien.

Jet Airways har haft problemer med økonomien, siden en række lavprisselskaber etablerede sig på markedet omkring 2005. Den ændring i prisstrukturen, det medførte, kombineret med en stor stigning i afgifterne på flybrændstof, har ført selskabet ud i den kæmpe gæld, som de lige nu forsøger at redde sig ud af.