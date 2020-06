Det østrigske lavprisselskab Level Europe kommer ikke ud og flyve lige foreløbigt.

Luftfartsselskabet er nemlig så hårdt ramt af coronakrisen, at de har søgt konkursbeskyttelse.

Det skriver fly- og rejsemediet Check-in.

Level Europe er en del af den europæiske luftfartgruppe IAG, som også omfatter British Airways, Aer Lingus, Iberia og Vueling.

De tre andre luftfartsselskaber er dog ikke omfattet af anmodningen om konkursbeskyttelse.

Level Europa blev oprindeligt etableret i november 2017 under navnet Anisec Luftfahrt som et datterselskab af spanske Vueling.

Det østrigske lavprisselskab er langt fra det eneste luftfartsselskab, for hvem coronakrisen har fået alvorlige økonomiske konsekvenser.

Flere større selskaber har måttet fyre medarbejdere, da grænselukninger verden over tvang flyene til at blive på jorden. SAS meddelte eksempelvis i slutningen af april, at man vil fyre op mod 5.000 medarbejdere - 1.700 i Danmark.