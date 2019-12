En ung pige kan se frem til erstatning, efter at hun fik forbrændinger på kroppen under flyvetur med sin far.

Rejser du med fly og spilder kaffe, idet koppen uforskyldt rutsjer ned fra klapbordet, kan flyselskabet drages til ansvar i erstatningssag.

En ung pige blev i 2015 forbrændt, da hendes far havde et kaffekrus stående foran sig, og den skade er flyselskabet Niki Luftfahrt erstatningspligtig for, siger EU-Domstolen i en afgørelse torsdag.

Det er underordnet, om kaffen blev spildt på grund af turbulens.

Sagen har været behandlet af Østrigs højesteret, som bad EU-Domstolen tolke, om hændelsen kan vurderes at være "en ulykke", der udløser erstatningsansvar, ifølge Montrealkonventionen.

Svaret fra EU-Domstolen i Luxembourg er ja.

Domstolen minder samtidig om, at flyselskaber kan fritages dette ansvar, hvis det kan bevises, at passageren selv er skyld i, at vedkommende bliver forbrændt af varm kaffe.

Pigen i den konkrete sag har via sin far krævet en erstatning på 8500 euro, hvilket svarer til 63.500 danske kroner.

Flyselskabet har under retssagen i Østrig fremført, at det kun burde bære ansvar, hvis årsagen til skaden var en typisk risikabel omstændighed på en flytur som turbulens.

Den dengang seksårige pige rejste i august 2015 med sin far fra Spanien til Østrig med det nu konkursramte flyselskab Niki Luftfahrt.

Pigen sad ved vinduet og bøjede sig ifølge retsdokumenterne ind over armlænet, da faren tog imod et papkrus uden låg med friskbrygget kaffe. Han stillede det på bordet foran sig, og han bad om mælk til kaffen.

I samme øjeblik ser stewardessen, at kruset rutsjer, og hun siger det til pigens far, som ikke når at reagere.

Kruset vælter ned over pigens overkrop, og hun får andengradsforbrændinger på to til fire procent af kroppen.

Der blev ikke fundet fejl ved klapbordet.

/ritzau/