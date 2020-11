Køb to billetter for én billets pris. Køb tre sæder for ét sædes pris. Rejs ubegrænset for en fast pris.

Coronakrisen har været hård ved flybranchen, og nu prøver flere selskaber at få gang i forretningen med nye tiltag: Rabatordninger.

Ifølge Wall Street Journal har det vist sig at virke.

»Vi kan se, at vi kan skabe efterspørgsel på en måde, som vi ikke var helt sikre på kunne lade sig gøre,« som marketingchef Natalie Bowman fra Alaska Air siger til mediet.

Hendes selskab forsøgte med succes at sælge en hel række med tre sæder for et sædes pris i afgrænsede perioder i august og september. Samme tankegang har man haft hos lavprisselskabet Ryanair, hvor man tilbød kunderne at købe to billetter for én billets pris.

Hos AirAsia har man forsøgt sig i en anden retning. Her har man solgt billetter, hvor man kunne rejse ubegrænset i bestemte områder i en bestemt periode.

Ifølge Mark Simpson, analytiker hos Goodbody Stockbrokers, viser tendensen, at flyselskaberne hellere vil sænke billetpriser og få fyldt flyene op end at flyve med tomme sæder og lade dem, der alligevel rejser, betale fuld pris.

Luftselskaber over hele verden har præsenteret blodrøde regnskaber på stribe i løbet af 2020, hvor rejsende er blevet hjemme på grund af coronakrisen. Det er tidligere blevet vurderet af branchen kan tabe op til 200 milliarder kroner på grund virussen.