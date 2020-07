Det så sort ud for flyselskabet BRA, men nu er der fundet en løsning, som indtil videre kan holde firmaets fly på vingerne.

Flyselskabets kreditorer har nemlig accepteret at nedskrive deres gæld, skriver Dagens Nyheter.

En majoritet af kreditorerne har indvilliget i kun at gøre krav på 25 procent af de penge, som selskabet skylder dem. Dermed er der nu muligheder for, at man måske kan starte flyvninger op igen.

Dermed har den kendte norske milliardær Per G. Braathen ikke så mange problemer, som han ellers måske havde forventet.

Det er nemlig ham, der ejer selskabet, hvis tre bogstaver netop står for Braathens Regional Airlines.

På antal ansatte har man også kunnet se, at BRA har været presset, mens corona-pandemien har hærget. Man er gået fra at have 600 ansatte til nu blot 20.

BRA er et svensk selskab, som er et af de største regionale flyselskaber. Det blev stiftet i 2016.

»Overordnet set har kreditorerne haft forståelse for selskabets situation med hensyn til de generelle effekter, som corona-pandemien har haft på hele flybranchen,« siger advokat Niels Åberg, der står for rekonstruktionen af BRA, til Dagens Nyheter, om de forskellige kreditorers imødekommenhed.