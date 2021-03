Efter en konkurs i sommer genopstod det danske charterselskab Jet Time under det nye navn Jettime.

Jettime kæmper for overlevelse, men holdingselskabet bag virksomheden er nu sendt til tvangsopløsning.

Det skriver Finans.

Tvangsopløsningen skyldes, at regnskabet ikke er indleveret til tiden.

»Det gamle Jet Time gik konkurs i juli måned 2020, men der skal alligevel aflægges koncernregnskab. Det har givet os en kæmpe udfordring, da vi ikke længere har adgang til regnskabsmaterialet fra dengang. Det ligger hos likvidator. Men vi er i gang med at rette op på det, og det har vi tre måneder til. Men det er selvfølgelig dybt beklageligt,« siger Lars Thuesen, der ejer flyselskabet, til Finans.

Til mediet fortæller han yderligere, at ingen er kommet i klemme, da der ikke ligger nogen drift i holdingselskabet.

Siden selskabet genopstod under navnet Jettime tilbage i sommer, har selskabet ingen flyvninger haft grundet corona.

Lars Thuesen siger til Finans, at man først troede, at de ville komme i gang med flyvninger i efteråret 2020, men nu er situationen, at man regner med først at komme i gang til sommer.

Han understreger, at selskabet virkelig kommer i krise, hvis ikke de kan udføre flyvninger til den tid, da der er højsæson for charterselskaber i sommermånederne.

Selskabet har fem fly, og sidst en af dem var i luften, var den 22. marts i 2020. Selskabet har cirka 30 ansatte.