Ligger du inde med en flybillet fra selskabet Germania? Så er der dårligt nyt.

Det tyske flyselskab er nemlig gået konkurs.

Det fremgår af Germanias hjemmeside, hvor selskabet skriver, at det har anmodet om en konkursbegæring.

»Desværre har vi ikke været i stand til at dække vores likviditetsbehov på den korte bane. Vi beklager meget, men det er vores sidste og eneste mulighed at anmode om en konkursbegæring,« oplyser direktør i Germania, Karsten Balke, på hjemmesiden.

»Det er naturligvis en beslutning, som vil have konsekvenser for vores ansatte, og det er det, som ærgrer os allermest,« skriver Karsten Balke.

Germania flyver normalt til adskillige tyske destinationer, ligesom flere spanske, franske og tyrkiske byer også har været blandt destinationerne.

Derfor står der altså nu en stor håndfuld passagerer med ugyldige flybilletter.

»Jeg beklager over for vores passagerer, der nu ikke kan flyve med de Germania-fly, som de havde planlagt at skulle med,« oplyser Karsten Balke.

Har man en flybillet til en Germania-afgang, skal du krydse fingre for, at den er bestilt gennem et rejsebureau.

I det tilfælde kan du nemlig få ændret din afgang.

Har du booket billetten direkte gennem Germania, er pengene tabt.

Germania er mere end 30 år gammelt og transporterer hvert år mere end fire millioner passagerer.