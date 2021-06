Det irske flyselskab Stobart Air går i øjeblikkelig likvidation.

Likvidationen sker efter en mislykket handel.

Det skriver check-in.dk.

Lørdag har flyselskabet meddelt Aer Lingus, der er deres franchisepartner, meddelt, at selskabet stopper driften af flyselskabet med øjeblikkelig virkning.

Beskeden er givet, da Stobart Air ikke er lykkedes med at gennemføre et salg, der ellers blev annonceret tilbage i april.

Dermed mister næsten 500 ansatte deres job, og det vil heller ikke være muligt at gennemføre flyvninger for Aer Lingus på de 12 ruter, der har været fra lufthavnene i Dublin og Belfast.

»Det er med stor beklagelse og tristhed, at Stobart Air kan bekræfte, at bestyrelsen er i færd med at udpege en likvidator til virksomheden, og at flyselskabet skal indstille driften med øjeblikkelig virkning,« skriver selskabet lørdag i en pressemeddelelse.

Selskabet skriver, at det er coronakrisen, der er den største faktor til, at man nu må kaste håndklæder i ringen, da man siden marts 2020 næsten ikke har sendt fly i luften.

Kunder, der har booket fly gennem selskabet, rådes til ikke at komme i lufthavnen, men at tjekke Aer Lingus' hjemmeside.