Norwegian prioriterede på proppet flyafgang laks frem for passagerers bagage.

Det skriver flysmart24.no, der har hændelsen bekræftet af Norwegian.

Det var på Norwegians afgang lørdag fra Oslo til Gran Canaria, at der var for meget last på flyet. Selskabet valgte så at laste flere paller med norsk laks i stedet for passageres bagage.

Resultatet var, at to passagerer og omkring 50 kufferter ikke kom med.

/ritzau/