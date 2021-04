Det var det første flyselskab, der knækkede nakken under coronapandemien, men nu er de på vej på vingerne igen.

Britiske Flybe genoptager efter planen flere af deres flyvninger allerede denne sommer, efter at flyselskabet blev begæret konkurs 5. marts 2020. Det skriver flymediet check-in.dk.

Det er dermed det første britiske flyselskab, der genopstår efter en konkurs nogensinde.

Genopbyggelsen af selskabet har stået på de seneste seks måneder, og det var en begejstret talsmand, der onsdag kunne annoncere genopstandelsen. Der skal dog stadig tages visse forbehold:

Foto: Ritzau Scanpix Foto: GEOFF CADDICK

»Med forbehold for, at der fortsat er succes med vaccinationer og lempelse af rejserestriktioner, planlægger vi at lancere en ny og meget forbedret udgave af Flybe engang i løbet af sommeren på mange af vores tidligere ruter, hvor der stadig er et kritisk behov for et stærkt, pålideligt og kundefokuseret flyselskab,« siger en talsmand for det genopståede selskab.

Selskabet har haft flere navne, men har siden 2002 fløjet under navnet Flybe. De har primært fløjet i Storbritannien, men også i resten af Europa.

I en kort periode på 10 måneder fløj Flybe 18 gange om ugen mellem København og Stockholm, men lykkedes aldrig med at bide sig fast på det danske marked.

Flyselskabet er langt fra det eneste, der har lidt under de stramme rejserestriktioner, der har været gældende som følge af coronapandemien. Københavns Lufthavn kunne for nylig præsentere et underskud på 600 millioner kroner efter et fald på 30,3 millioner i antallet af passagerer.

Skandinaviske SAS har ligeledes blødt millioner under coronakrisen og præsenterede i december det største underskud i virksomhedens historie på svimlende 6,8 milliarder danske kroner.