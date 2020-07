Man kan vist roligt sige, at Flyselskabet Emirates er gået - eller fløjet om man vil - den ekstra mil for at få sine kunder til igen at tage plads i selskabets flysæder.

Som det første luftfartsselskab tilbyder Emirates nu, at de vil dække de medicinske udgifter med op til 150.000 euro, svarende til 1,1 mio. danske kroner, hvis man som rejsende bliver smittet med coronavirus.

Ligeledes vil selskabet dække karantæneomkostninger med 100 euro pr. dag, svarende til 744 danske kroner, i op til 14 dage.

»Det er en investering fra vores side, men vi sætter vores kunder først, og vi tror på, de vil tage godt imod dette initiativ,« skriver Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emiratgruppens formand og administrerende direktør, i en pressemeddelelse.

»Emirates er stolte over at gå forrest i arbejdet med at genetablere tilliden til internationale rejser. Vi ved, at folk længes efter at flyve, i takt med, at grænserne rundt omkring i verden gradvist åbnes. Men de rejsende har brug for fleksibilitet og tryghed, hvis der skulle ske noget uforudset under deres rejse,« lyder det videre.

Dækningen gælder fra fredag den 24. juli for kunder, der flyver med Emirates frem til 31. oktober 2020, og tilbuddet gælder i 31 dage fra det øjeblik, man starter første del af sin rejse.

Man kan benytte sig af tilbuddet uden selv at betale ekstra omkostninger, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Har man således fløjet med Emirates, og er man blevet smittet med coronavirus, så kan man kontakte en hotline, som vil hjælpe med at benytte sig af tilbuddet.

Emirates, der er det største luftfartsselskab i Mellemøsten med hundredvis af fly i sin flåde, stoppede i marts midlertidigt med at flyve.

Det skete som led i den globale nedlukning i forlængelse af coronaudbruddet. Pausen varede kun to uger, hvorefter Emirates så småt begyndte at flyve igen.

Emirates flyver i øjeblikket til over 60 destinationer – med afgange til Amerika, Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien og Stillehavet via Dubai, der nu kan nås med fire ugentlige afgange fra Københavns Lufthavn.