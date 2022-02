Problemerne for SAS med strejkende bagagepersonale har søndag morgen endnu ikke løst sig.

Det betyder, at nogle rejsende kommer senere afsted fra Københavns Lufthavn end planlagt.

Der er klokken 07.45 søndag varslet forsinkelser for 12 SAS-flyafgange. De er stort set alle sat til at lette klokken 08.30.

Af Københavns Lufthavns hjemmeside fremgår det, at der er 'forsinkelser på afgange for flere flyselskaber, herunder SAS, på grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i handler-selskabet SGH'.

SGH er et selskab under SAS med ansvar for at håndtere bagage. Ansatte nedlagde lørdag morgen arbejdet, og søndag er striden endnu ikke løst.

»Vi har selvfølgelig en del forsinkelser både på flyvninger og bagage, og vi arbejder i øjeblikket i døgndrift med de ledere, vi har kaldt ind for at hjælpe til med at ordne bagagen,« siger Alexandra Lindgren Kaoukji, pressechef i SAS i Danmark, til Ritzau.

Hun påpeger, at situationen med den overenskomststridige strejke blandt bagagepersonale i SGH er 'ekstremt anstrengt for os'.

Samtidig understreger hun, at SAS gør sit bedste for at sikre, at folk kan komme godt afsted på vinterferie.

Sagen skal for Arbejdsretten klokken 10.

Nogle ledende ansatte i SGH blev lørdag kaldt ind for at tage sig af bagagen, og det er med til at sikre, at flyene letter, selv om det i mange tilfælde er senere end planlagt.

/ritzau/