Har du besøgt en af de utallige Flying Tiger Copenhagen butikker for nyligt?

Nogen må have droppet et besøg i butikskæden med de farverige og billige varer, for Flying Tiger Copenhagen er kommet i økonomiske problemer efter et skuffende julesalg.

Ejerne bag den populære detailkæde, forsøger derfor nu at skyde friske penge i selskabet.

Det erfarer Finans.dk fra kilder med indsigt i processen.

Flying Tiger på Kultorvet i København. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Hovedaktionæren, den svenske kapitalfond EQT, forhandler i øjeblikket i al hemmelighed med sine banker om at finde flere penge til selskabet, da Flying Tiger Copenhagen er faretruende tæt på at bryde sine lånebetingelser.

Kapitalfonden EQT ønsker hverken at be- eller afkræfte oplysningerne, men chefen for EQT’s danske kontor Mads Ditlevsen, fortæller, at kapitalfonden stadig har stor tiltro til detailkæden.

»Som mange andre steder i retail har vi haft nogle udfordringer på denne case. Når det er sagt, er selskabet blevet transformeret under EQT’s ejerskab til et langt mere internationalt selskab med butikker globalt,« siger Mads Ditlevsen til Finans.dk.

Tilbage i 2013 købte ETQ 70 procent af aktierne i Flying Tiger Copenhagen. Dengang tjente stifteren af butikskæden, Lennart Lajboschitz, 1,5 mia. kroner på salget.

Lennart Lajboschitz åbnede sin første butik Zebra på Islands Brygge i 1995. Den var begyndelsen på detailkæden Flying Tiger Copenhagen, som i dag har over 900 butikker verden over. Foto: Niels Ahlmann Olsen/ Ritzau Scanpix

I dag er Lennart Lajboschitz fortsat i virksomhedens bestyrelse, men han ønsker ikke at udtale sig om de nuværende økonomiske problemer, skriver Finans.dk.

Flying Tiger Copenhagen startede med en lille butik på Islands Brygge i 1995. Varerne var noget nært de samme som i dag, og priserne lige så - de fleste af varerne kostede en flad 10'er.

Siden er det gået stærkt for butikskæden, som før hed Tiger, men nu er kendt som Flying Tiger Copenhagen.

Da virksomheden blev solgt i 2013, var den vokset til over 300 butikker i 20 lande, og udviklingen fortsatte med lynets hast.

I dag har kæden 953 butikker i 30 forskellige lande, fremgår det af deres hjemmeside.

Men selvom virksomheden breder sig ud over flere kontinenter, har de senere år budt på vigende salg.

For at gøre ondt værre, ejer kapitalfonden ETQ også legetøjsgiganten Top-Toys, som gik konkurs for blot få uger siden.

Top-Toys ejer Fætter BR og Toys’R’Us og torsdag er legetøjskoncernens knap 1200 danske ansatte fritstillet.

Mads Ditlevsen afviser, at situationen i Flying Tiger Copenhagen kan sammenlignes med legetøjsbutikkernes problemer.

Ved indgangen til 2018 skyldte Flying Tiger Copenhagen bankerne 1.050 mio. kr.