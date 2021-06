Zebra A/S, der driver Flying Tiger-kæderne i Danmark, er netop udkommet med et nyt regnskab, der bærer præg af knaldrøde tal.

Årsregnskabet viser, at 2020 endte i et sandt underskudsmareridt.

Hele 1,5 milliarder kroner er selskabet kommet ud med, og bundlinjen på egenkapital-kontoen ligger i samme underskudsniveau. Det skriver Finans.

Derudover er omsætningen faldet med 34 procent sammenlignet med året forinden.

Administrerende direktør i Zebra A/S, Martin Jermiin, forudså for et par dage siden, at regnskabet for 2020 ikke ville blive i den pæne ende. Der har coronapandemien været en for stor modstander:

»2020 var et pandemi-år, og vi havde halvdelen af vores butikker lukkede i perioder. Så det kan ikke undgås at ramme hårdt i regnskabet. Det glædelige er, at vi buldrer afsted igen, når butikkerne er genåbnet. Så vi er klar til at se fremad med nye og offensive tiltag i en slagplan, der skal skabe ny vækst og indtjening,« sagde Martin Jermiin 9. juni til Finans.

I årsregnskabet står det noteret, at direktionen og bestyrelsen nøje har vurderet den økonomiske situation, som de forventer genoprettet over nogle år. Blandt andet ved at nedskrive aktiekapitalen til nu samt 'øget kredit fra koncernens banker', lyder det.

I 2021 forventer man derfor også et underskud, mens man håber på et positivt 2022-resultat.

Flying Tiger Copenhagen er en verdensomspændende forretning med 856 butikker fordelt i 26 lande.