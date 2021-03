Sidste år gik Boeings nyudnævnte direktør Dave Calhoun frivilligt flere millioner ned i løn, fordi flygiganten var hårdt presset under coronakrisen.

Nu modtager han en klækkelig kompensation.

En kompensation af en størrelse, der får nedgangen i Dave Calhouns årsløn på lidt over syv millioner kroner til at blegne.

Boeing har tildelt ham en kompensation på 131 millioner kroner for sit arbejde under coronakrisen. Det skriver CNBC.

Kort efter sin tiltrædelse sidste år besluttede Dav Calhoun at sænke sin årsløn fra 8,7 til 1,6 millioner kroner – fordi Boeing ligesom resten af luftfartsindustrien blev fuldstændig lammet af coronakrisen.

En stor del af kompensationen skyldes bonusser, som er indskrevet i Dave Calhouns kontrakt – herunder aktier i Boeing til en værdi af 106 millioner.

Dem har han blandt andet gjort sig fortjent til ved at forlade sit tidligere job hos Blackstone Group til fordel for Boeing, og ved at få Boeings 737 Max-fly tilbage på vingerne, efter at fly af denne type havde været involveret i to flystyrt med i alt 346 dødsfald til følge.

Han overtog direktørsædet hos Boeing, efter at forgængeren Dennis Muilenburg havde fået sparket for sin håndtering af netop disse de to flykatastrofer.

Dave Calhoun har besluttet at give 22,5 millioner kroner af sin kompensation til lønninger og bonusser til Boeings ansatte efter et hårdt coronaår for flyproducenten.

Sidste år tabte Boeing ifølge Finans 74 mia. kroner på grund af coronakrisen og de mange flyaflysninger. Flere tusinde medarbejdere er blevet fyret under krisen.