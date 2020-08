Salget fra maj til juli er kommet bag på Flügger, der har kunnet mærke, at flere har ordnet ting i hjemmet.

Under coronaudbruddet har mange fundet tid til at få ordnet ting i hjemmet.

Det mærker man hos den danske malervirksomhed Flügger, hvor der er blevet solgt mere end ventet i perioden fra maj til juli.

Faktisk er der blevet solgt så meget, at Flügger nu regner med at få den største omsætning nogensinde. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

- Vi oplever, at konsumenterne har brugt ekstra tid og penge i foråret og sommeren på at komme i mål med diverse renoveringsprojekter, og det har givet øget aktivitet i Flügger på tværs af de nordiske markeder.

- Vi forventede, at følgerne af covid-19 ville påvirke vores nordiske markeder positivt i første kvartal, men niveauet har overrasket os positivt, siger Jimmi Mortensen, administrerende direktør i Flügger, i meddelelsen.

Efter det overraskende store salg venter Flügger nu at sælge for mere end to milliarder kroner i det regnskabsår, der udløber i april til næste år.

Tidligere ventede selskabet en omsætning "i niveauet" to milliarder kroner.

/ritzau/