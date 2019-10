Cement- og minevirksomheden FLSmidth kan mærke international afmatning, siger topchef.

Cement- og minevirksomheden FLSmidth har bedre plads i ordrebøgerne end ventet, viser selskabets regnskab for tredje kvartal.

Selv om selskabet kunne præsentere en pæn fremgang i omsætning, kunne den ikke helt leve op til analytikernes forventninger. Særligt selskabets cement-afdeling var en klods om benet med en faldende omsætning og ordreindgang.

Til gengæld er afdelingen blevet bedre til at tjene penge på de ordre, den har udført.

Samlet set kunne FLSmidth præsentere en omsætning, der er vokset fra 4,3 milliarder kroner i samme kvartal sidste år til 4,7 i år.

Selskabets ordreindgang er dog faldet fra over syv milliarder sidste år på denne tid til omkring 4,5 milliarder i år.

I en kommentar til regnskabet siger topchef Thomas Schulz, at FLSmidth er begyndt at mærke, at der er en global afmatning.

Mens cementafdelingen kæmper lidt med at øge aktiviteten, har FLSmidths mineaktiviteter det bedre. Her voksede omsætningen fra 2,2 milliarder i samme kvartal sidste år til 2,8 i år.

Sammenlignet med cement-afdelingen giver mineafdelingen også et større afkast på sine aktiviteter. Også her er var dog en mindre tilbagegang i mængden af ordrer.

