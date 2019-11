FLSmidth har allerede fundet en afløser for finansdirektør Lars Vestergaard, der forlader selskabet dags dato.

Der er blevet skiftet ud på en af topposterne i den danske ingeniørvirksomhed FLSmidth.

Finansdirektør Lars Vestergaard har med øjeblikkelig virkning forladt FLSmidth, der leverer udstyr og rådgivning til selskaber i mine- og cementbranchen.

En erstatning for Lars Vestergaard er allerede fundet og tiltræder senest 1. juli næste år, oplyser FLSmidth i en meddelelse.

Ifølge meddelelsen har Lars Vestergaard og selskabets bestyrelse efter fælles aftale besluttet, at det rette tidspunkt for forandring er kommet.

- Lars Vestergaard træder således tilbage og forlader FLSmidth med øjeblikkelig virkning.

- Bestyrelsen har besluttet, at der er behov for et andet kompetencesæt til at styrke vores organisation og eksekvere planmæssigt i forhold til vores langsigtede finansielle målsætninger, skriver FLSmidth i meddelelsen.

Afskeden med Lars Vestergaard sker udelukkende på grund af, at bestyrelsen har vurderet, at der er brug for nogle lidt anderledes kompetencer, i forhold til hvor selskabet er i sin strategifase, oplyser Fleming Voetmann, presseansvarlig i FLSmidth.

Hos Vagn Sørensen og Thomas Schulz, henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør i FLSmidth, udtrykker man sin anerkendelse af Lars Vestergaards engagement og dedikation til selskabet.

- Vi har skabt en stærkere og fokuseret organisation, og vi vil gerne takke Lars Vestergaard for hans bidrag til disse vigtige milepæle, siger Vagn Sørensen og Thomas Schulz i meddelelsen.

Afløseren for Lars Vestergaard bliver ikke offentliggjort i meddelelsen.

Men FLSmidth fortæller, at selskabet vil fortælle, hvem vedkommende er i en anden og fremtidig meddelelse.

/ritzau/