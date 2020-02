Ingeniørkoncernen FLSmidth, der arbejder i mine- og cementindustrien, melder om usikkert 2020.

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth, der arbejder i mine- og cementindustrien, fik sidste år den højeste omsætning i seks år, hvilket var med til at øge overskuddet.

Det viser årsregnskabet fra FLSmidth, der målt på antallet af ansatte er blandt Danmarks 25 største virksomheder.

Til gengæld melder selskabet om et lidt mere usikkert 2020, hvor markedet er præget af tilbageholdenhed blandt nogle af kunderne. Det har betydet, at flere projekter er blevet udskudt.

FLSmidth har allerede reageret på de lidt mudrede udsigter. I slutningen af januar meddelte selskabet, at 500 ansatte står til en fyreseddel. De 80 er på hovedkontoret i Valby.

Den danske koncern regner med at have lidt mindre at rive i gennem året. Derfor skal udgifterne ned.

I hele tal viser regnskabet, at omsætningen er steget med ti procent til 20,6 milliarder kroner i 2019. Det er ikke set højere siden 2013.

Fremgangen skyldes især flere ordrer i mineindustrien. Samtidig er overskuddet steget med 22 procent til 776 millioner kroner.

FLSmidth får penge i kassen ved at levere maskiner, rådgivning og service til mine- og cementindustrien.

- 2019 har været et år præget af udfordringer, men også succeser, siger Thomas Schulz, der er administrerende direktør for FLSmidth.

- Vi har set større efterspørgsel på vores løsninger, der hjælper vores kunder til at få en mere bæredygtig produktion.

- Gennem året har vi dog set en ugunstig udvikling i vores forretningsmiljø og et dårligere forretningsmiljø.

- Det har ført til, at kunder udskyder beslutninger og ordrer, og nogle mineprojekter har givet lavere indtjening end forventet, siger han i en kommentar til regnskabet.

FLSmidth har omkring 11.800 ansatte.

/ritzau/