Den danske ingeniørkoncern FLSmidth erkender at have betalt penge under bordet i Tunesien.

Det skriver erhvervsmediet Finans.dk.

Sagen stammer fra 2010, hvor FLSmidth og den tyske entreprenørkoncern Prokon-Ekon indgik en aftale om at levere en cementfabrik i Tunesien.

Kunden var tunesiske Carthage Cement, der skulle overfaktureres med 30 millioner - eller 225 millioner kroner.

FLSmidth betalte de to millioner euro, mens tyrkiske Prokon-Ekon betalte 28 millioner euro, skriver Finans.

