I 2010 gik to ansatte hos FLSmidth med til at give penge under bordet til ejere af tunesisk cementkoncern.

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth erkender at have betalt penge under bordet i Tunesien for ti år siden i en sag, der i november udløste fængselsstraffe til seks personer.

Det skriver erhvervsmediet finans.dk.

Sagen stammer fra 2010, hvor FLSmidth og den tyrkiske entreprenørkoncern Prokon-Ekon landede en kontrakt om at levere en cementfabrik i Tunesien.

Kunden var tunesiske Carthage Cement, og aftalen gik på, at det tunesiske selskab skulle betale 30 millioner euro mere - eller 225 millioner kroner - end kontrakten egentlig var værd.

Derefter skulle de 30 millioner euro sendes direkte videre til de to ejere af Carthage Cement. Den ene af ejerne var svoger til Tunesiens daværende præsident, Ben Ali.

FLSmidths andel var to millioner euro - cirka 15 millioner kroner. Tyrkiske Prokon-Ekons andel udgjorde 28 millioner euro.

I 2011 gik Carthage Cement konkurs efter en revolution i Tunesien, og derfor blev virksomheden overtaget af den tunesiske stat. Derefter blev sagen opdaget af den nye ledelse.

Ifølge finans.dk nåede FLSmidth kun at sende knap tre millioner kroner retur, inden sagen blev opdaget internt.

I november udløste sagen ved en tunesisk domstol fem års fængsel til seks personer - herunder de to ejere og en af de to FLSmidth-ansatte.

Den dømte er franskmanden Hubert Seinart, der havde titel af salgschef i FLSmidth, da aftalen blev indgået. Han er dog på fri fod.

En anden FLSmidth-ansat skrev under på kontrakten, men har ikke været en del af straffesagen.

FLSmidth erkender i dag, at virksomheden agerede forkert. De to er dog fortsat ansat hos FLSmidth og er sluppet med en advarsel.

- Ejeren syntes, det var en smart idé, at vi gjorde fabrikken to millioner euro dyrere, mod at han så senere fik de millioner euro til sig selv, siger Fleming Voetmann, vicedirektør med ansvar for kommunikation hos FLSmidth, til finans.dk.

- Det sagde vores medarbejdere ja til. Det var en klokkeklar fejl, og det var også et brud på vores retningslinjer både dengang og i dag, siger Fleming Voetmann.

FLSmidth er klar til at betale de to millioner euro tilbage til det tunesiske selskab.

FLSmidth arbejder i mine- og cementindustrien og er målt på antallet af ansatte blandt Danmarks 25 største virksomheder. Virksomheden har 11.800 ansatte.

/ritzau/